Шахтеры ГП «Львовуголь» перекрыли дорогу к международному пункту пропуска

Сегодня, 10 июня, шахтеры ГП «Львовуголь» перекрыли дорогу в селе Комаровка на выезде к международному пункту пропуска Рава-Русская.

Это протест и забастовку в связи с невыплатой заработной платой и произволом в угольной отрасли.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

До этого на своей странице в социальной сети Михаил Волынец, написал, что с 28 мая «смотрящий» над шахтами Львовско-Волынского бассейна Андрей Венгрин, не без поддержки министра Минэнэргоуголь Игоря Насалика, принимает все возможные меры относительно проведения рейдерского захвата ГП «Львовуголь».

В пятницу,7 июня, регистратор был «простимулированный» и внес соответствующие сведения в реестр об утверждении на посту председателя комиссии, по сути сделав руководителем ГП «Львовуголь» С. Троцко.

Однако, после того, как регистратор узнал, что в отношении его незаконных действий подано заявление в полицию, то уже в 23.30 этого же дня вновь изменил данные реестра.

Сергей Троцко – лицо, подчиняется «смотрящему» Андрею Венгрину, который уже давно контролирует Центральную обогатительную фабрику (ПАО Львовская угольная компания) и шахты Волыньуголь.

Напомним, шахты «Степная» и «Межиричанская» ГП «Львовуголь» остановили свою работу. Шахтеры требуют выплаты задолженности по зарплате и урегулирования вопроса относительно сбыта угля.

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