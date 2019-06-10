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Новости » События 10 июня, 2019, 10:25
СБУ усилила контрразведывательные мероприятия на въезде в Молдову через территорию Украины

Служба безопасности Украины оперативно отслеживает внутренне-политическую ситуацию, которая сложилась в Республике Молдова.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«В рамках партнерских отношений СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения спокойствия и стабильности в регионе», – говорится в сообщении.

Как отмечается, с целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, сейчас усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан Российской Федерации.

Напомним, в воскресенье, 9 июня, Конституционный суд временно отстранил от должности президента Игоря Додона за его отказ распустить парламент и назначить досрочные выборы, назначив временно исполняющим обязанности президента заместителя председателя Демократической партии Павла Филипа. Филипп, в свою очередь, подписал указ о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов на 6 сентября этого года.
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