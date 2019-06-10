Сборная Украины на «Арене Львов» не без проблем минимально обыграла Люксембург

Национальная футбольная сборная Украины на поле стадиона «Арена Львов» сегодня, 10 июня, в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года благодаря голу воспитанника львовского футбола Романа Яремчука со счетом 1:0 обыграла команду Люксембурга.

Футбол. Мужчины. Чемпионат Европы-2020. Квалификация Матч 4-го тура группы В

Украина – Люксембург– 1:0 (1:0).

10 июня. Начало – 21:45. Львов. «Арена Львов».

Гол : Яремчук (6).

Национальная сборная вновь выиграла в фартовом Львове с роскошной поддержкой трибун. В пятницу подопечные Андрея Шевченко в прекрасном стиле разбили Сербию, а теперь обыграли Люксембург, сделав важный шаг к Евро-2020, пишет football24.ua.

В гостевом поединке с Люксембургом нам помогла удача – подопечные Андрея Шевченко вырвали победу в компенсированное время благодаря автоголу. На этот раз сборная Украины должна избежать недооценки соперника.

Уже к 5-й минуте украинцы дважды опасно атаковали штрафную гостей – в обоих случаях в центре внимания был Евгений Коноплянка. Давление на ворота Люксембурга очень быстро дал результат. На 6-й минуте после розыгрыша углового Руслан Малиновский классно подал в штрафную зону, а Роман Яремчук выиграл верховую борьбу и переправил мяч в сетку! Гол во втором матче подряд!

Вскоре «сине-желтые» могли и удвоить преимущество, когда Коноплянка выполнил точный навес с углового на голову Тарасу Степаненко – лидер Шахтера попал в перекладину. Аналогичный угловой с другого фланга завершился ударом Тараса в сантиметрах над воротами. Между этими эпизодами Александр Зинченко случайно вырвался на свидание с голкипером, но не сумел его переиграть.

Люксембург ответил также остро. Баррейро Мартинс и Жерсон Родригес в касание били после прострелов с правого фланга – мяч каждый раз разминался со стойкой с внешней стороны. Гости старались и организовали пару неплохих атак. Капитан «львов» Лорен Янс несколько раз разрезал правый фланг нашей обороны, но в завершении ему не везло: либо точность подводила, либо Пятов спасал.

Инициатива все равно была на стороне Украины. Главным творцом моментов в первом тайме выступал Евгений Коноплянка, который не стеснялся уверенно протягивать мяч мимо соперников. Это приносило остроту. В одном из эпизодов Коно перехватил передачу на чужой половине поля и заработал стандарт. Руслан Малиновский разрядил пушку под перекладину – вновь потянул вратарь.

Перед перерывом Люксембург отквитал один гол усилиями Кристофера Мартинса, который точным ударом головой направил мяч в дальний угол наших ворот. К счастью, лайнсмен зафиксировал у него офсайд. Довольно спорное решение арбитра, возможно, там и не было положения вне игры. В любом случае Украина пошла на отдых с преимуществом в счете.

Вторая половина встречи началась с момента Виктора Цыганкова – диагональный рейд с фланга в штрафную и удар по центру ворот Люксембурга. Минутами спустя Роман Яремчук мог оформлять дубль, но не воспользовался классным забросом из глубины от Виталия Миколенко. А затем герой встречи бездарным ударом зажевал реактивную контратаку.

Гости снова остро огрызнулись. Венсан Тилль со штрафного пробил точно в «шестерку» – Андрей Пятов в эффектном прыжке перевел сферу на угловой. Жерсон Родригес в стиле Коноплянки сместился справа в центр и пробил в створ. Наш голкипер грамотно выбрал позицию, без проблем забрав мяч в руки.

Коно попытался показать, как это делается, но и его удар парировал вратарь. Потом Евгений уже подавал – снова на Степаненко, снова Тарасу немножко не хватило. Очередная контратака завершилась не так, как хотелось, ведь Александр Зинченко в завершающей фазе просто пнул мяч во вратаря.

Концовка встречи была напряженной, Андрею Пятову еще не раз приходилось вступать в игру. Все же до финального свистка счет не изменился – Украина победила 1:0. «Сине-желтые» набрали 10 очков и остались лидером группы. Отрыв от конкурентов составляет уже 6 пунктов. Люксембург сохранил за собой вторую строчку – 4 балла.

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