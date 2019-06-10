Роман Яремчук: С Люксембургом мы будем сражаться в том числе и за Мораеса

В пятницу, 7 июня, в матче с Сербией форвард Роман Яремчук забил свой первый мяч за сборную Украины. Накануне нового поединка отбора Евро-2020 Роман ответил на вопросы журналистов.

– Роман, поздравляем с дебютным голом за национальную команду. Вы готовы противодействовать обороне Люксембурга с его сильными и атлетическими игроками?

– Спасибо за поздравления. Нас ожидает очень сложная игра. Выездной матч с Люксембургом был очень тяжелым, поэтому мы серьезно относимся к следующему поединку. Я считаю, что у нас также достаточно атлетичных, высоких квалифицированных игроков.

– Всю Украину облетели кадры, как после гола сербам твой отец пустил слезу. Что он тебе сказал после игры?

– Очень приятно порадовать родителей, но забивать мячи – моя работа как нападающего. Здорово, что удалось отличиться во Львове в присутствии своей семьи.

– Президент Федерации футбола Люксембурга сказал, что с делом Мораеса еще не все решено...

– Мы очень уважаем Жуниора. Нам неприятно видеть то, что происходит вокруг нашей сборной, весь этот негатив, который выливает Люксембург. Какая-то часть этого нас немножко разозлила, поэтому мы в предстоящей игре будем биться в том числе и за Мораеса.

– Перед матчем с Сербией на пресс-конференцию пришел Виктор Цыганков, который затем отметился дублем. Сколько мячей ожидать в грядущей игре от тебя?

– Не стоит акцентировать внимание на моих голах. Неважно, кто забьет, ведь главное – взять три очка. Это очень важный матч с турнирной точки зрения, и нам нужно его выиграть.

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