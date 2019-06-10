Раскол ОУН: Эксперты выясняли, действительно ли в украинском подполье продолжалась «братоубийственная война»

В послевоенный период представители ОУН (м) и ОУН (б), которые действовали в Украине, не враждовали между собой – не зафиксировано никаких фактов такой «братоубийственной войны». Наоборот – у них была налажена кооперация. Подпольщики, которые остались здесь, понимали: нужно воевать с врагом, а не между собой.

Такое мнение в эфире проекта «Историческая правда с Вахтангом Кипиани» на телеканале ZIK высказал руководитель академических программ Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак.

Он рассказал: в доносах КГБ зафиксировано, что примирить разделенные ветви ОУН в свое время пытался и патриарх УГКЦ Иосиф Слепой. Тогда националисты разделились на три крыла – «бандеровцев», «мельниковцев» и заграничные части ОУН (ЗЧ), которых еще называли «двойкарями».

«В КГБ зафиксировано, что тогда на встрече был Ярослав Стецько от «бандеровской» ОУН, Олег Штуль-Жданович – представитель ОУН (м) и Николай Лебедь от «двойкарей». КГБ отмечает, что проблема и кризис в общении наступил тогда, когда Стецко сказал, что он не против, однако две другие структуры должны влиться в его. Тогда диалог и завершили», – рассказал историк.

Однако, он добавил: часто вливание одной ветви в другую были весьма позитивными – с получением высоких должностей и важных задач.

В свою очередь кандидат исторических наук Александр Кучерук отметил: если бы ОУН не раскололось на две ветви, не было бы «источники для дальнейших недоразумений» и кровавых составляющих этого процесса.

«Однако, прекрасно знаем, что в раскол вмешались не только внутренние проблемы, но и НКВД, и немцы, способствуя тому, что это произошло», – отметил Кучерук.

И ни одна из сторон ОУН не сделала шага к примирению. Идеологи, как «бандеровцев», так и «мельниковцев» писали труды, которые не создавали платформ для понимания.

В то же время, Бирчак добавил: интересно, что в послевоенный период подполья представители ОУН (м) и ОУН (б) не конфликтовали между собой.

«Речь не идет о «братоубийственной войне», вендетте, непрощении, нет. Мы имеем примеры, как на Ровенщине существовал целый окружной провод ОУН (м), очевидно, в них были не на столько сильные позиции, как в ОУН (б), но функционировали. В них была какая-то кооперация, обмен информацией», – отметил Бирчак.

К тому же, по его словам, нет никаких фактов физической войны между этими двумя подразделениями.

«Здесь после войны нечего делить нельзя было. Этот полувоображаемый фронт перешел в эмиграцию. А здесь ребята осознавали, что есть враг, с ним нужно бороться, а между собой враждовать не стоит», – подчеркнул представитель Центра исследований освободительного движения.

Также Александр Кучерук отметил: чем ниже уровень, тем отношения были проще и «ближе друг к другу».

«Происходило и определенное географическое расслоение. Например, если знали, что в каком-то селе – «мельниковцы», «бандеровцы» могли взять себе соседнее и не мешать друг другу. Это было ужасное подполье, просто трудно себе представить, как страшно находиться в таком состоянии – когда знаешь, что выиграть невозможно и ты никуда не можешь деться», – подчеркнул Александр Кучерук.

Как сообщалось ранее, в конце августа 1941 года в Житомире убили высших членов провода ОУН (м) Емельяна Сеника и Николая Сциборского. В этом преступлении обвинили «бандеровское крыло организации, что лишь обострило натянутые отношения между националистами.

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