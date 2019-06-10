Псевдозаминирования в Луцке: новые сообщения

Неизвестные злоумышленники продолжают присылать сообщения о заминировании домов в Луцке.

Новые сообщения поступили сегодня, 10 июня, – сообщил собкор IA ZIK.

К правоохранителям поступила информация о заложенных бомбах в ряде объектов, в частности, железнодорожном вокзале.

Взрывотехники тщательно обследуют сооружение.

Тем временем также «заминировали» Луцкий зоопарк. Об этом в на своей странице в Фейсбук написала директор зоопарка Людмила Денисенко.

«Утро понедельника начинается... Опять «минировании», – отметила она.

Напомним, в течение нескольких прошлых дней неизвестные злоумышленники прислали недостоверную информацию о минировании десятков объектов в Луцке.

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