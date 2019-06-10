Представитель Зеленского отреагировал на упрек относительно скандального высказывания Президента

Своим заявлением об обстрелах на Донбассе Президент Владимир Зеленский еще раз подчеркнул позицию Украины относительно того, что Россия оказывает и контролирует конфликт.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявила пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель.

Комментируя замечания относительно информации, которая появилась на официальном ресурсе Президента, госпожа Мендель сказала, что в ней апеллировалось к тому, что Россия является страна-агрессор и контролирует вооруженные группировки на территории оккупированного Донбасса, и это признано всеми международными организациями.

«Речь шла о том, что когда была увеличена эскалация конфликта, то Президент имел в виду, что Россия должна взять контроль. Он призвал к тому, чтобы было уменьшение выстрелов», – отметила пресс-секретарь Президента Украины.

Также она заметила, что у нас сейчас существует юридическая коллизия, и Украина отстаивает точку зрения, что в Трехсторонней контактной группе существует только три стороны, в которой не существует так называемых руководителей «ДНР» и «ЛНР», а Россия является страной-агрессором. С другой стороны, РФ всегда говорит о том, что есть представители псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР».

«Собственно этим высказыванием Президент еще раз подчеркнул позицию Украины о том, что Россия оказывает и контролирует весь конфликт на Донбассе. Поэтому мы не видим каких-либо моментов, которые могли бы создать такой большой интерес к этой фразе. В будущем мы должны быть более внимательными к тому, как происходит формулировка», – пояснила Мендель.

Напомним, Владимир Зеленский неоднозначно отреагировал на обстрелы артиллерией со стороны боевиков, которые произошли минувшей ночью. В частности он заявил, что «Россия потеряла контроль над наемниками».

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