Оккупанты снова сорвали разведение сил в Станице Луганской

Разведение сил и средств на участке «Станица Луганская» снова сорвано боевиками.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«В результате очередных нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации в очередной раз сорвано выполнение целого комплекса мероприятий, определенных Минскими договоренностями, относительно разведения сил и средств на участке «Станица Луганская», – говорится в сообщении.

Как отмечается, начиная с 7 июня, со стороны российских оккупационных подразделений произошли обстрелы расположенных в этом районе позиций подразделений сил ООС, о чем указано в отчете наблюдательной мониторинговой Миссии ОБСЕ.

«Следующей датой начала разведения сил и средств на указанном участке, при условии соблюдения полного прекращения огня в течение 7 суток, может быть только 16 июня», – добавили в штабе.

Кроме того, подразделения Вооруженных сил Украины «уже проводят предварительную подготовку и готовы к отводу сил и средств».

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