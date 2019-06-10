Обеспечить крестьян высокими доходами сможет только Аграрная партия, – Денис Марчук

Завершить реформу децентрализации и работать над развитием села – это главные цели, которые ставит перед собой Аграрная партия в новом созыве Верховной Рады.

Об этом в воскресенье, 9 июня, на съезде политической силы сообщил заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Совета (ВАС) Денис Марчук, вошел в первую пятерку списка кандидатов от Аграрной партии на досрочных выборах в Верховную Раду.

«Брать ответственность для нас не ново. За последние 5 лет мы сосредоточились на том, чтобы развивать общины. Мы увидели большое количество ошибок, которые нужно срочно исправлять. Мы знаем, как помогать людям», - сказал заместитель председателя ВАС.

Аграрная партия в парламенте будет работать над тем, чтобы все без исключения украинцы почувствовали реальные преимущества децентрализации.

«Эта реформа должна полноценно заработать. Органам местной власти нужно дать больше полномочий. Общинам нужно предоставить право свободно распоряжаться природными ресурсами, которые им принадлежат», – отметил Денис Марчук.

Перспектива развития села станет вторым главным вопросом, который Аграрная партия одновременно будет решать в Верховной Раде.

«Мы уже создали много рабочих мест, и в дальнейшем над этим работать. Мы будем развивать инфраструктуру села. Мы введем восстановления льготной ипотеки молодым специалистам для жилищного строительства», – добавил кандидат в народные депутаты от Аграрной партии.

Денис Марчук отметил, что сельское хозяйство – это перспектива будущего Украины. Аграрная партия в Верховной Раде отстаивать интересы малого и среднего бизнеса.

«Сельское хозяйство - это большой труд миллионов людей, которые создают сегодня более 20% ВВП страны. Это 35% валютной выручки нашего государства. Почему в этой стране агрария так низко ценят? Почему только 1% аграрного ВВП вроде направляют для развития малого и среднего бизнеса, а он идет на поддержку крупных агропредприятий? Мы должны это исправить. Страна нуждается в Аграрную партию», – заключил Денис Марчук.

Напомним, 9 июня 2019 Аграрная партия Украины презентовала избирательный список кандидатов в Верховную Раду, который возглавил Михаил Поплавский.

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