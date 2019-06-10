Новая опция Google Maps: сеть покажет, где стихийные бедствия, и как их обходить

Теперь Google Maps будет оповещать о стихийных бедствиях, отображать их на картах и давать информацию о природных катаклизмах. Также они будут прогнозировать, куда движется непогода и подскажут безопасный маршрут.

После обновления пользователи сети получат доступ к детальной визуализации ураганов, землетрясений и наводнений. К примеру, в канун урагана на картах автоматически появится уведомление, если вы находитесь неподалеку от потенциальной зоны поражения. Вы также сможете увидеть траекторию движения этого природного катаклизма, время, когда он будет в конкретных районах, и другую дополнительную информацию, отмечает пресс-служба компании.

Оповещение о землетрясении покажет визуализацию с эпицентром и цветным кодом силы катаклизма. Эта информация поможет быстро определить зоны, которые понесли наибольшие повреждений.

А в Индии, на которую приходится более 20% смертей от наводнений в мире, пользователи будут иметь возможность увидеть прогноз паводков и ожидаемый степень интенсивности.

Позже этого лета приложение известит вас, если на проложенный маршрут могут повлиять природные катаклизмы, и будет предлагать альтернативную дорогу. Если же пользователь находится в зоне, пораженной стихийным бедствием, карты Google помогут ему добраться до безопасного места. Также появится функция, которая позволит известить близких о своем местонахождении.

Компания сообщила, что карты землетрясений и навигационные предупреждения будут доступны во всем мире на Android, iOS, стационарных компьютерах и на мобильной версии сайта, а навигационные предупреждения будут распространяться только на Android и iOS. Связанные с ураганами функции появятся в США, Мексике, Западной Европе, Японии, Тайване, Китае, Филиппинах, Вьетнаме, Таиланде, Индии, Южной Корее и на Карибах.

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