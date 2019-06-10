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Новости » Политика 10 июня, 2019, 19:24
«Не буду сидеть 22 года»: адвокат рассказал, как себя чувствует политзаключенный Карпюк

Российский адвокат Алексей Барановский посетил во Владимирской колонии Т-2 «Владимирский централ» украинского политзаключенного Николая Карпюка. Он говорит, что не собирается сидеть 22 года в колонии.

Об этом сообщает Общественное.

По словам защитника, Карпюк активно обсуждает украинские и российские политические события, а также получает письма поддержки из 16 стран.

«Карпюк с оптимизмом смотрит на то, что происходит в Украине. Он говорит, что даже за теми отрывочными сведениям, которые он может получить из российской прессы, он понимает, что в украинской политике происходит смена поколений, смена политических элит и это обновление предусматривает возможности качественных изменений в украинском обществе и государстве», – рассказал адвокат.

В то же время, Карпюк очень скучает из-за разлуки с семьей и из-за невозможности участвовать в обучении сына Тараса.

«В любом случае, я не буду сидеть 22 года, меня или уволят каким-либо способом, обменом или еще как-то, или меня заберет к себе Всевышний», – передал слова украинца адвокат.

26 мая 2016 года суд Чечни приговорил Николая Карпюка до 22,5 лет заключения и Станислава Клиха до 20 лет. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах. Вместе с тем, стороной обвинения не было представлено никаких доказательств того, что Клих и Карпюк находились в Чечне в этот период.
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РоссияНиколай КарпюкУкраинановости Украиныновости политики
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