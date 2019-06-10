Нардеп рассказал, почему в Раду баллотируются люди, которые поддерживали боевиков

Реформированным судебно-прокурорским структурам нужно поблагодарить за то, что Неля Штепа не села за решетку а баллотируется в Верховную Раду.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Борислав Береза.

Господин Береза отметил, что Неля Штепа, которая есть в списке «Оппозиционной платформы – За життя» не наихудший человек, но единственная, которая лично принимала участие в разжигании войны в Украине.

«Этот человек не сел в тюрьму, потому что когда «промайданная» власть была более сильная и господин Порошенко был президентом, то подконтрольные ему структуры не смогли ее посадить. Не смогли доказать ее вину хотя были и видеодоказательства и свидетели. Вы понимаете, что сейчас те, кто привели сюда войну идут в законотворческий орган Украины. Что они там будут принимать?» – отметил политик.

По его словам, понятно, что она находится на свободе потому что была договоренность. По его мнению поблагодарить за это надо реформированным судебно-прокурорским структурам.

«Напоминаю, что господин Кернес избежал ответственности потому что прокуроры не пришли на слушание дела. Это тоже было не во времена господина Зеленского, а при господине Порошенко», – отметил Береза.

В частности, он отметил, что когда кто-то договаривается с кровным врагом он 100% получает потом нож в спину. По его мнению, так произошло и сейчас.

«Эти люди не будут выполнять свои договоренности. Более того, именно эти люди когда-то приглашали Россию, но они не сидят. И благодарность за это должна идти предыдущей власти, которая рассказывала как она реформировала судебно-правовую систему, кичилась этим и сейчас она пожинает свои плоды», – убежден гость программы.

Напомним, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.

24 мая в Украине началась избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

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