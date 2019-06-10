На выборах в Казахстане победил Токаев, – официально

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который вступил в должность в марте 2019 года после заявления Нурсултана Назарбаева о сложении полномочий, победил на внеочередных президентских выборах, набрав 70,76% голосов.

Об этом, ссылаясь на Центральную избирательную комиссию, пишет сообщает издание Радио Азаттік.

По данным ЦИК, за кандидата от партии «Нур Отан» Токаева проголосовали 6,5 млн избирателей. Второе место занял кандидат от движения «Ұлт тағдири» Амиржан Косанов, он набрал 16,2%, или 1,4 млн голосов. Единственная женщина-кандидат – Дания Эспаева от партии «Ак жол» на третьем месте с 5,2% голосов. За нее проголосовали 478 тысяч граждан.

Четверо других кандидатов получили не более 4% голосов избирателей.

Явка на выборах в Казахстане составила 77,4%.

Напомним, выборы президента Казахстана, которые состоялись 9 июня, стали шестыми в новейшей истории страны и четвертыми досрочными. В них впервые за 30 лет в качестве кандидата не принимал участия экс-президент Нурсултан Назарбаев.

Одновременно с голосованием в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили акции протеста, участники которых, в частности, призывали бойкотировать выборы. Полиция задержала около 500 человек в день внеочередных президентских выборов в Казахстане.

Как известно, в марте этого года Нурсултан Назарбаев, который возглавлял страну почти 30 лет, сложил полномочия. Исполняющим обязанности главы государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Через три недели после вступления в должность он назначил внеочередные выборы.

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