На пляжах Одессы вода окрасилась в зеленый. Цветут водоросли

Зеленую воду и пену наблюдают отдыхающие последние два дня фактически на всех одесских пляжах.

Об этом передает местное издание Думская.

Причины этого явления – жара и дожди, которые спровоцировали цветение водорослей Nodularia spumigena.

Фото: dumskaya.net

Цветение нодулярии в Одессе часто возникает в конце мая-начале июня и заканчивается при первом небольшом похолодании.

По словам биологов, для кожи контакт с этими водорослями не опасен, но при попадании внутрь организма они могут вызвать отравление.

Фото: dumskaya.net

Официальных запретов на купание в морской воде пока не было.

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