На пляжах Одессы вода окрасилась в зеленый. Цветут водоросли
Зеленую воду и пену наблюдают отдыхающие последние два дня фактически на всех одесских пляжах.
Об этом передает местное издание Думская.
Причины этого явления – жара и дожди, которые спровоцировали цветение водорослей Nodularia spumigena.
Фото: dumskaya.net
Цветение нодулярии в Одессе часто возникает в конце мая-начале июня и заканчивается при первом небольшом похолодании.
По словам биологов, для кожи контакт с этими водорослями не опасен, но при попадании внутрь организма они могут вызвать отравление.
Фото: dumskaya.net
Официальных запретов на купание в морской воде пока не было.
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