На международный турнир по ММА «Воины Любарта» в Луцк пожаловали бойцы из восьми стран

В Луцком замке уже в третий раз состоялся международный профессиональный турнир по ММА «Воины Любарта».

Об этом IA ZIK сообщили в отделе информационной работы горсовета.

На международный турнир по ММА «Воины Любарта» Луцк пожаловали бойцы из восьми стран

Стены Луцкого замка помнят множество боев и зрелищных поединков. Воины Любарта до сих пор соревнуются за честь и достоинство на глазах у восторженной публики. Поэтому III Международный профессиональный турнир по ММА «Воины Любарта» собрал в Луцке представителей клубов смешанных единоборств из Украины, Беларуси, Словакии, Италии, Азербайджана, Алжира, Грузии и Южно-Африканской Республики.

На международный турнир по ММА «Воины Любарта» Луцк пожаловали бойцы из восьми стран

«Из года в год турнир набирает все больших оборотов и популярности. Все больше детей приходят и записываются в спортивные секции, что и ставит себе целью наше мероприятие. Его главная задача – популяризация боевых искусств, которые дают хорошую базу для подготовки нашей молодежи – будущих защитников отечества», – обратился в приветственном слове Александр Кулаков, организатор турнира и президент Волынского регионального Клуба боевых искусств «Прайд».

На международный турнир по ММА «Воины Любарта» Луцк пожаловали бойцы из восьми стран

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