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Новости » Политика 10 июня, 2019, 20:40
Молдова может превратиться в новый российский плацдарм, – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обеспокоен из-за политической ситуации в Молдове, которая несет угрозу для украинского юга.

Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Нам реально небезразлично, что происходит в соседней Молдове. Мы очень внимательно мониторим. Завтра в Кишиневе будет Виктор Крыжановский, который отвечает за координацию усилий по Приднестровскому урегулированию и очень хорошо разбирается в молдавском контексте. Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующие риски «добрых услуг» со стороны внешних игроков. К сожалению, больше посредничества – меньше субъектности», – отметил Климкин.

Он добавил, что Украине необходима европейская демократическая Молдова. И нам не подходит «перспектива нового российского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга»

Добавим, в субботу, 8 июня, в парламенте Молдовы в создании временной коалиции, куда вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока «ACUM» (под соглашением подписались 60 депутатов).

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Павел КлимкинУкраинановости Украиныновости политикиМолдова
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2019-06-10 21:11 :40