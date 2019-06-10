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Новости » События 10 июня, 2019, 20:08
Люди митингуют под стенами АП: требуют остановить «капитуляцию»

Вечером 10 июня под Администрацией президента собрались люди. Они митингуют против капитуляции.

По данным Украинской правды, на митинге собралось около нескольких тысяч людей.

Люди возмущаются из-за заявления главы украинской группы в ТКГ Леонида Кучмы о необходимости ввести в новые договоренности пункт, - нестрелять в ответ.

«Под центральным входом в АП состоялась потасовка. Участники акции хотели повесили табличку «Администрация губернатора Малороссии», однако полиция ее вырвала и порвала. После этого люди набросились на полицейского. В свою очередь, он говорит, что не позволит символике агрессора висеть на госадминистрации», – говорится в сообщении.

«Пусть допустят ветеранов к формированию дорожной карты в Минске, иначе это будет капитуляция», – говорят инициаторы акции.

Кроме того, активисты сожгли белый флаг, который является символом капитуляции.

Как отмечают организаторы в Facebook, цель протеста – «введение в группу, что составляет дорожную карту в Минске, людей из ветеранов, имеющих доверие в ветеранском окружении, которые бы информировали о требованиях, предъявляемых переговорщикам в Минске и обосновывали те или иные решения»

По состоянию на 19:50 участники акции понемногу расходятся.
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Леонид КучмаАПмитингновости Украиныпротест
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2019-06-10 21:12 :44