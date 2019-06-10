Киевлян зовут в ботанический сад на «Грациозный танец» роз

Полюбоваться едва ли не самой большой в Украине коллекцией роз киевляне могут в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко.

Более 150 лучших сортов разных садовых групп: чайно-гибридных, плетистых, почвопокровных, флорибунда, миниатюрных, парковых представлены в экспозиционной части розария. А сам он занимает 3, 5 гектара, передает Вечерний Киев.

«Непревзойденное впечатление: цветет роза «Грациозный танец». Сорт вывели специалисты Национального ботанического сада. Авторы сорта А. Л. Рубцова и В. И. Чижанькова», – говорится в сообщении ботсада в Фейсбуке про пышный куст, который словно облитый насыщенным розовым цветом.



Еще одна замечательная роза из группы Rosa spinosissima – это Stanwell Perpetual. Выведена в 1823 г. в Англии. Цветки светло-розовые до белых. Куст раскидистый.

Для посетителей розарий открыт с июня по октябрь. Сейчас как раз первая «волна» цветения роз. Об этом можно много писать, и даже просматривать фото, но это точно, что надо увидеть собственными глазами.

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