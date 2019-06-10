Компания, совладельцем которой является зять Трампа, получила из офшоров $90 млн от неизвестных инвесторов

Когда Джаред Кушнер стал старшим советником своего тестя Дональда Трампа, компания по недвижимости, совладельцем которой он является, получила $90 млн иностранного финансирования от оффшорной компании.

Инвестиции шли из-за рубежа в компанию Cadre. Деньги поступали от структуры, управляемой инвестиционной компанией Goldman Sachs на Каймановых островах, – пишет издание Guardian.

Кушнер, женат на старшей дочери Трампа Иванке, оставил себе долю в Cadre после того, как стал работать в администрации президента, продавая другие активы. Его доля сейчас оценивается в $50 млн.

Иностранное финансирование Cadre может создать скрытые конфликты интересов для Кушнера, ведь он параллельно выполняет работу для правительства США, по мнению некоторых экспертов по этике, которые выразили обеспокоенность по поводу отсутствия прозрачности инвестиций.

После того как Кушнер начал работать в Белом доме, он ушел в отставку из правления Cadre и уменьшил свою долю до 25%, по словам его адвокатов.

Cadre была основана в 2014 году Джаредом Кушнером, его братом Джошуа и их другом Райаном Уильямсом, который ранее работал в Goldman Sachs. Основной офис компании расположен на Манхэттене в здании, принадлежащем корпорации недвижимости семьи Кушнер.

Компания позиционирует себя как онлайн-рынок, где собираются инвесторы, чтобы приобрести недвижимость. Однако, компания также создала инвестиционный фонд недвижимости, который скупал ее в США. Когда Кушнер был назначен советником в Белом доме, акции фонда выросли в пять раз.

Goldman Sachs начала собирать средства на Cadre в августе 2017 года. В январе прошлого года банк сообщил о том, что заключил сделки для клиентов на инвестирование в компанию на сумму до $250 млн.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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