Как звезды сложатся: экс-судья КС спрогнозировал, когда получим решение относительно роспуска ВР

Было объявлено, что завтра Конституционный суд начнет рассмотрение президентского решения о роспуске парламента. Если судьи очень спешат, то решение смогут озвучить, как минимум, послезавтра.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK высказал судья Конституционного суда Украины в 2006-2015 годах Виктор Шишкин.

Комментируя будущее заседание Конституционного суда относительно законности решения президента о роспуске парламента, он отметил: завтра тот не сможет объявить решение.

«Было объявлено, что завтра только начинается рассмотрение. Дальше кто-то должен подготовить проект решения, который будет обсуждаться. Это, как минимум послезавтра – если уж очень спешить, а может и в четверг или пятницу», – рассказал Шишкин.

Если же КС действительно решит, что указ президента был неконституционным, тогда аннулируется весь процесс подготовки к выборам. Однако, если такое решение озвучат уже после 21 июля, тогда уже «ничего не будет».

«Сам указ, якобы, будет считаться неконституционным. Однако, как по мне, произошло волеизъявление народа. Оно является высшим. Ничего, войдет в историю как неконституционный акт. Но это мое субъективное мнение относительно этого», – подчеркнул Шишкин.

Однако, он отметил: все же надеется на «здравый смысл судей» и что решение вынесут до выборов.

«Будет это на этой неделе или в начале следующей – это уже как звезды сложатся», – сказал эксперт.

В то же время он отметил: для юридического прекращения деятельности коалиции, должен был бы состояться юридический факт.

Как сообщалось ранее, депутаты от «Народного фронта» предоставили Конституционному Суду доказательства того, что коалиция «Европейская Украина» юридически и фактически существовала в ВР VIII созыва.

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