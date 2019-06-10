К шахтерам «Львовуголь», которые перекрыли трассы, ни представители власти, ни администрация не вышли

Сегодня, 10 июня, шахтеры ГП «Львовуголь» перекрыли дорогу в селе Комаровка на выезде к международному пункту пропуска Рава-Русская. Также перекрыта дорога и в селе Смереков. Акция протеста продолжается с требованиями вернуть заработанные средства.
Об этом говорится в сообщении «Шахтеры Червонограда».
По словам председателя первичной профсоюзной организации НПГУ шахты «Межиричанская» ГП «Львовуголь» Василия Лесняка, продолжается акция протеста с требованиями вернуть заработанные средства.
Сегодня горняки прибегли к радикальным действиям, поскольку власть не пытается, хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли – перекрывали трассу международного значения Львов – Рава-Русская.
Это событие привлекло внимание только представителей прессы, но ни представители власти, ни администрации не вышли к шахтерам. Сейчас члены Независимого профсоюза горняков Украины отправились к администрации ГП «Львовуголь».
Обещанные министром Минэнергоугля Игорем Насаликом средства, горняки еще не получили.
На сегодня задолженность по заработной плате работникам ГП «Львовуголь» достигает свыше 280 млн грн. К тому же шахтеры обеспокоены отсутствием рынка сбыта угля на энергетику.
«Почти 80 тыс. т угля хранится на аварийных складах шахт, 60 тыс. т на Центрэнерго и 20 тыс. т на обогатительной фабрике «Львовская угольная компания», – отметил Василий Лесняк.