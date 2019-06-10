К шахтерам «Львовуголь», которые перекрыли трассы, ни представители власти, ни администрация не вышли

Сегодня, 10 июня, шахтеры ГП «Львовуголь» перекрыли дорогу в селе Комаровка на выезде к международному пункту пропуска Рава-Русская. Также перекрыта дорога и в селе Смереков. Акция протеста продолжается с требованиями вернуть заработанные средства.

Об этом говорится в сообщении «Шахтеры Червонограда».

По словам председателя первичной профсоюзной организации НПГУ шахты «Межиричанская» ГП «Львовуголь» Василия Лесняка, продолжается акция протеста с требованиями вернуть заработанные средства.

Сегодня горняки прибегли к радикальным действиям, поскольку власть не пытается, хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли – перекрывали трассу международного значения Львов – Рава-Русская.

Это событие привлекло внимание только представителей прессы, но ни представители власти, ни администрации не вышли к шахтерам. Сейчас члены Независимого профсоюза горняков Украины отправились к администрации ГП «Львовуголь».

Обещанные министром Минэнергоугля Игорем Насаликом средства, горняки еще не получили.

На сегодня задолженность по заработной плате работникам ГП «Львовуголь» достигает свыше 280 млн грн. К тому же шахтеры обеспокоены отсутствием рынка сбыта угля на энергетику.

«Почти 80 тыс. т угля хранится на аварийных складах шахт, 60 тыс. т на Центрэнерго и 20 тыс. т на обогатительной фабрике «Львовская угольная компания», – отметил Василий Лесняк.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.