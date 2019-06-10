Глава КИУ прогнозирует приостановление избирательной кампании

Если КСУ признает указ Президента неконстуционным, избирательная кампания приостановится и все начнут готовиться к выборам парламента 27 октября.

Это отметил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Глава КИУ уверен, что решение Конституционного Суда относительно роспуска парламента будет юридически правильным, а следовательно КСУ признает такой указ Президента неконституционным.

«У меня нет сомнений, что мы получим решение Конституционного Суда о неконституционности указа Президента относительно роспуска парламента и проведения внеочередных выборов. Ведь есть позиция ряда экспертов, общественных организаций и нескольких фракций парламента, которые признают, что этот указ является незаконным», – подчеркнул Алексей Кошель.

К тому же, добавляет эксперт, команда Президента не объявила четкого логического обоснования правовых оснований для роспуска Верховной Рады.

«Это – слабость команды Президента, несмотря на то, что у нее действует достаточно сильный юридический блок, который не должен допускать таких ошибок. В том случае, если КСУ признает указ Президента неконституационным, избирательная кампания приостановится и все начнут готовиться к выборам 27 октября», – прогнозирует Кошель.

Он подчеркнул, что после этого встанет вопрос перед политическими партиями – продолжать или нет свою кампанию? И те, кто будет иметь средства, будут дальше работать, а кто-то на некоторое время остановится.

«Плавный переход к выборам в октябре был бы лучшим вариантом для всех, ведь мы не должны допускать формирование парламента, к которому у общества со временем возникнет вопрос о легитимности», – подчеркнул Алексей Кошель.

Напомним, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.

Так, 24 мая в Украине началась избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

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