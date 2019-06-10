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Новости » Политика 10 июня, 2019, 23:16
Генсек НАТО Столтенберг отнес Россию к крупнейшим угрозам безопасности

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой военного блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербскую газету Политика.

Столтенберг в интервью газете назвал Россию «наиболее непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности на много лет».

«Абсолютно точно, что сегодня мы сталкиваемся с наиболее непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности на много лет. Это все более агрессивная политика России, киберопастность, гибридные угрозы, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке и продолжающаяся террористическая угроза. В качестве ответа на это НАТО ускоренно проводит больше всего корректировки коллективной обороны со времен холодной войны. Таким образом, во все менее предсказуемом мире НАТО так же важно, как было всегда», – заявил Столтенберг.

По его словам, прочные связи между Европой и США сделали НАТО сильнейшим союзом в истории.
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