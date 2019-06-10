Этой ночью невооруженным глазом можно будет наблюдать Юпитер

В ночь с 10 на 11 июня произойдет противостояние Юпитера: газовый гигант станет на одну линию с Землей и Солнцем.

Об этом сообщает CNet, пишет Новое время.

За несколько дней до первого летнего полнолуния 17 июня, которое называют «клубничной Луной», жители Земли смогут увидеть Юпитер, причем без каких-либо оптических инструментов.

Как отмечается, в ночь с 10 на 11 июня самая большая планета в Солнечной системе должна встать на одну линию с Землей и Солнцем. В астрономии это событие называют противостоянием: пока Меркурий, Венера и Марс будут кружить по своим орбитам – единственной планетой между Юпитером и Солнцем останется Земля.

«Самая большая планета Солнечной системы – блестящий драгоценный камень для невооруженного глаза, но еще лучше будет выглядеть через бинокль или небольшой телескоп, которые позволят вам обнаружить четыре крупнейших спутника (Юпитера – ред.) и, возможно, даже увидеть намек на полосатые облака, окружающие планету», – говорится на сайте NASA.

Лучше всего Юпитер будет виден жителям Европы ближе к полуночи, когда газовый гигант окажется в ближайшей точке к Земле. Правда, как пишет Euronews, в Северном полушарии противостояние Юпитера будет не столь впечатляющим, ведь планета взойдет максимум на 15 градусов над уровнем моря, поэтому наблюдателям нужен ясный южный горизонт.

Сегодня ночью Юпитер приблизится на расстояние в 640 млн км к Земле и станет третьим самым ярким объектом в ночном небе после Луны и Венеры.

Из почти 80 спутников Юпитера, увидеть можно будет только три наиболее ярких – Европу, Ганимед и Каллисто. Ну а обладатели телескопов смогут наблюдать полосы атмосферных течений планеты и известную как Большое Красное Пятно Юпитера – самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе.

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