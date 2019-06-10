Элина Свитолина поднялась на седьмое место мирового рейтинга теннисисток

Три украинки остаются в ТОП-35 мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA)по итогам Открытого чемпионата Франции Roland Garros-2019, который завершился в Париже вчера, 9 июня.

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина поднялась на две строчки и занимает теперь седьмое место в обновленном сегодня, 10 июня, рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

24-летнюю харьковчанку, в активе которой 3967 очков, опережают в списке японка Наоми Осака (6486), австралийка Эшли Барти (6350), чешки Каролина Плишкова (5685) и Петра Квитова (4925), голландка Кики Бертенс (5345) и немка Анжелика Кербер (4675), сообщает btu.org.ua.

Леся Цуренко (1657) опустилась на 32-е место (-5 позиций), Даяна Ястремская (1560) – на 35-е (-3), а Екатерина Козлова (830) – на 70-е (-3).

Поэтому по итогам Открытого чемпионата Франции Roland Garros-2019 топ-четверка украинских теннисисток в мировой классификации выглядит так:

Добавим, что в обновленном рейтинге на шесть позиций поднялась Ангелина Калинина (145-е место), Марта Костюк (на фото) улучшила свое положение сразу на 28 строчек (178), а Катарина Завацкая – на 13 (189).

С личным рекордом открывает неделю Дарья Лопатецкая – 222-е место (+8). Впервые в этом году место в рейтинге WTA оформила Виктория Дема (7 очков и 819-е место), которая дебютировала на 25-тысячниках ITF. В конце декабря прошлого года Дема занимала в мировой классификации 885-е место.

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