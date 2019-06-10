Двоевластие в Молдове: два правительства провели свои заседания

В Молдове правительство проевропейской Майи Санду провел свое первое заседание в здании парламента, в то время как и.о. премьера от Демпартии Павел Филип провел параллельное заседание своего кабинета в здании правительства.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание NewsMaker.

Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которой предыдущая власть не признает.

На заседании правительства Санду собрались 7 из 12 министров. Они единогласно проголосовали за увольнение главы Госинспектората полиции Александра Пинзаря. Глава МИД Андрей Нестасе, который инициировал увольнение, заявил, что Пинзар «служил криминальному олигархическому режиму».

После этого заседаниеправительства Санду завершилось. Новое правительство, легитимность которого признал Евросоюз, не смог провести заседание в здании кабмина, поскольку новых министров туда не пускают. Здание окружено протестующими и сотрудниками полиции, которая продолжает подчиняться правительству Демократической партии во главе с Павлом Филипом.

Сам Филипп провел параллельное заседание своего кабинета, дав понять, что предыдущая власть продолжает считать правительство Санду нелегитимным.

На встрече с министрами и руководителями различных государственных институтов Филипп заявил, что «госинституции будут работать в нормальном режиме, так, чтобы граждане не страдали от этого тупика».

Заседание правительства Филиппа нигде не транслировалось онлайн. На сайте правительства нет объявлений об этом заседании и не опубликован порядок дня.

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