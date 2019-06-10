Депутат Еременко прокомментировал «заказной переворот» в Коцюбинском

Депутат Коцюбинского поселкового совета Николай Еременко прокомментировал аудиозапись, где он вместе с Евгением Мельничуком, насмехаясь над юристом бывшего члена партии «Новые лица» Алексея Зиневича Романом Шестопаловым, вроде, обещает заплатить 20 тысяч долларов за переворот в поселке Коцюбинском под Киевом.

Соответствующая аудиозапись опубликована в Украинской правде.

Депутат рассказал, что такой разговор действительно был в апреле прошлого года, а за месяц до него черный пиар-технолог Ирина Федорив начала распространять слухи, мол, голос за отстранение Ольги Матюшиной с должности Коцюбинского поселкового головы продали за 20 тысяч долларов.

«Именно из-за это мы с Мельничуком иронизировали во время встречи с юристом Зиневича в кафе. Мол, В. Карплюк обещал дать средства на мою свадьбу с Ольгой Матюшиною, однако не дал. Поэтому пришлось уволить ее с должности из-за любви к искусству», – сказал Н. Еременко.

«Правда, Шестопалов не понял, что мы откровенно издеваемся над ним во время обсуждения этой темы, или же просто сделал из себя дурака», – добавил Н. Еременко.

Депутат также отметил, что запись полученная в результате негласного следственного действия, имеет очень много вопросов к СБУ и самому Шестопалову: почему материалы негласного следственного действия распространяет в медиа любой человек.

М.Еременко заявил, что публикация И.Федорив является обыкновенным черным пиаром и объяснил ее появление в «Украинской правде» тем, что Генеральная прокуратура потерпела фиаско в сфабрикованном уголовном производстве против него и Е. Мельничука относительно якобы получения взятки за голосования по ряду вопросов.

«Ни один из 12 членов прокурорской группы Генпрокуратуры не пришел на последнее заседание суда. «Оборотни» в погонах поняли, что им придется отвечать за фальсифицированное уголовное дело и не знают, как действовать дальше. Поэтому спрятали голову в песок. Федорив оказалась в плохой ситуации, выкручивается публикацией «кзгэбешних» сливов», – отметил Н. Еременко.

Кроме того, депутат отметил, что утверждения о его сотрудничестве с ексмером Ирпеня Владимиром Карплюком является полным бредом, более того, им сегодня обжалуется решение контролируемого В. Карплюком Коцюбинского поселкового совета о бюджете на текущий год, как незаконное.

Знаково, что остатки команды бывшего поселкового головы А. Матюшиной присоединились к этому процессу третьей стороной – именно на стороне истца, то есть фактически оказались с М. Еременко на одной стороне баррикад в борьбе против произвола партии В.Карплюка.

«Я не понимаю, как можно быть человеком Карплюка и находиться в жесткой оппозиции к его команде, обжаловать его незаконные решения в судах, подавать жалобы в прокуратуру. Очень тяжело с логикой у Ирины Федорив», – сказал Н. Еременко.

Как известно, депутат КСР М. Еременко 7 января 2018 г. выявил факты казнокрадства тогдашним Коцюбинским поселковым головой А. Матюшиной, направил многочисленные обращения в правоохранительные органы относительно этого.

Напомним, что Ирина Федорив заявляет, что ексмер Ирпеня, а ныне кандидат в нардепы Владимир Карплюк обещал депутату $20 тысяч за переворот в поселке Коцюбинское под Киевом, но не заплатил этих средств.

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