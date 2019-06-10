Дело Хизб ут-Тахрир: российские прокуроры требуют до 17 лет колонии крымским татарам

В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону обвинение требует сроки заключения для фигурантов первой симферопольской «дела Хизб ут-Тахрир».

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Прокурор требует 17 лет колонии для Теймура Абдуллаева, 13 лет для Рустема Исмаилова, по 12 лет для Узеира Абдуллаева и Айдера Салединова, а также 11 лет заключения для Эмиля Джемаденова.

12 октября 2016 года в Крыму провели обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пятеро крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и анексованому ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею 2014 года Крыму. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список объединений, названных «террористическими».

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые в этом деле российскими правоохранительными органами – в основном крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство государства, что окупает.

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