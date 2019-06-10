live
Aнонси
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 11.06.19
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 11.06.19
11 июня, вторник
Олексій Гриценко, лідер Автомайдану у хард-ток-шоу Drozdov, 11.06.2019 о 23:00
Олексій Гриценко, лідер Автомайдану у хард-ток-шоу Drozdov, 11.06.2019 о 23:00
11 июня, вторник
Марічка Марчик, вокалістка гурту «Balaklava Blues» у програмі «Перші Другі» 12.06.19 о 22:30
Марічка Марчик, вокалістка гурту «Balaklava Blues» у програмі «Перші Другі» 12.06.19 о 22:30
12 июня, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Спорт 10 июня, 2019, 10:19
Букмекеры не сомневаются в победе сборной Украины над Люксембургом

Букмекеры сделали прогноз на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года Украина – Люксембург, который начнется сегодня, 10 июня, в 21:45 по киевскому времени на поле «Арены Львов» в столице Галичины.

Сегодня, 10 июня, на 35-тысячной «Арене Львов» футболисты сборной Украины сыграют с командой Люксембурга в матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Букмекеры в этом противостоянии называют безоговорочными фаворитами подопечных Андрея Шевченко, сообщает ukrinform.ua.

Авторитетная британская букмекерская контора William Hill выигрыш хозяев поля оценивает коэффициентом 1,10, ничья – 8,50, победа гостей – 29,00.

Напомним, «сине-желтые» на старте квалификации сыграли в Лиссабоне вничью с действующими чемпионами континента португальцами (0:0), во втором туре одержали волевую победу у Люксембурга (2:1), а в прошлую пятницу во Львове разгромили команду Сербии (5:0).

В игре Украина – Люксембург будет работать судейская бригада из Словакии. Главным арбитром встречи назначен 36-летний Петер Кралович.

Добавим, что прямая телетрансляция поединка Украина – Люксембург состоится на телеканалах «Украина» и «Футбол 1».

Турнирное положение в отборочной группе В Евро-2020: Украина – 7 очков (после 3-х игр), Люксембург – 4 (3), Португалия – 2 (2), Литва – 1 (2), Сербия – 1 (2).

 
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Сборная Украины по футболуАрена ЛьвовФутбол УЕФАФутбол Андрей ШевченкобукмекерыФутбол Евро-2020новости спортаФутбол ФФУ
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-10 12:01 :25