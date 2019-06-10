Букмекеры не сомневаются в победе сборной Украины над Люксембургом

Букмекеры сделали прогноз на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года Украина – Люксембург, который начнется сегодня, 10 июня, в 21:45 по киевскому времени на поле «Арены Львов» в столице Галичины.

Сегодня, 10 июня, на 35-тысячной «Арене Львов» футболисты сборной Украины сыграют с командой Люксембурга в матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Букмекеры в этом противостоянии называют безоговорочными фаворитами подопечных Андрея Шевченко, сообщает ukrinform.ua.

Авторитетная британская букмекерская контора William Hill выигрыш хозяев поля оценивает коэффициентом 1,10, ничья – 8,50, победа гостей – 29,00.

Напомним, «сине-желтые» на старте квалификации сыграли в Лиссабоне вничью с действующими чемпионами континента португальцами (0:0), во втором туре одержали волевую победу у Люксембурга (2:1), а в прошлую пятницу во Львове разгромили команду Сербии (5:0).

В игре Украина – Люксембург будет работать судейская бригада из Словакии. Главным арбитром встречи назначен 36-летний Петер Кралович.

Добавим, что прямая телетрансляция поединка Украина – Люксембург состоится на телеканалах «Украина» и «Футбол 1».

Турнирное положение в отборочной группе В Евро-2020: Украина – 7 очков (после 3-х игр), Люксембург – 4 (3), Португалия – 2 (2), Литва – 1 (2), Сербия – 1 (2).

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