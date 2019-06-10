Боевики били из минометов в ООС: все живы

С начала суток боевики пять раз стреляли по позициям украинских военных. Все живы.

Об этом сообщает Штаб ООС.

«Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник осуществил четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них дважды в районе села Водяного, из направления Пикузи и Уживка – из крупнокалиберного пулемета; Пищевик, из направления населенного пункта Верхнешироковского – из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Новотроицкого, со стороны населенного пункта Докучаевска – из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил – в районе населенного пункта Зайцевого, из направления Гольмовской – из минометов калибра 120 мм.

«На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», – добавили в пресс-центре ООС.

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