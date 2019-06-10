Ассоциация Child.ua организовала благотворительный детский фестиваль «Навстречу мечте»

С 6 по 9 июня 2019 на живописном Прикарпатье в Моршине прошел Международный благотворительный фестиваль детского творчества «Навстречу Мечте». Запад уже тринадцатый раз проводит Ассоциация Child.ua во главе с Евгенией Тимошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации Child.ua.

Фестиваль является уникальной площадкой для творческих детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Но даже несмотря на это, они работают над собой и демонстрируют уникальные таланты и умения.

«Каждый год, когда смотришь в счастливые глаза детей, которые достигают значительных результатов и проявляют себя в творчестве, понимаешь, что вся наша работа стоит того. Все забота и внимание наших звездных наставников, режиссеров, партнеров и воспитателей делает детей очень счастливыми и помогает их развитию. Это и является нашей целью», – отметила президент Ассоциации Child.ua Евгения Тимошенко.

В этом году в отборочном конкурсе фестиваля приняло участие рекордное количество участников – более 900 детей разного возраста и со всех уголков Украины. По правилам, в конкурсе принимают участие различные возрастные категории – от 6 до 17 лет, соревнуются в трех основных жанрах: вокальный, хореографический и оригинальный жанр.

Члены жюри, в состав которого входят известные украинские артисты – Андрис Капиньш (председатель жюри), Анна Клюшниченко, Юрий Лукьяненко (Годо), МЯТА (Юлия Загорская), Евгений Хмара и Светлана Тарабарова отобрали 208 полуфиналистов, которые и приняли участие в соревновании за главные призы фестиваля.

Избранные полуфиналисты провели 3 насыщенные дни в творческом лагере вместе со звездными наставниками – организовывали флеш-мобы, посещали вокальные и хореографические мастер-классы, танцевальные батлы, общались со своими кумирами и боролись за желанную победу.

Завершением «Навстречу мечте» 2019 стал финальный концерт, на котором вместе выступили участники и их звездные менторы – Юрий Лукьяненко (Годо), певица МЯТА и Светлана Тарабарова.

Особым сюрпризом для всех участников фестиваля стал сольный концерт певицы мяты. А победители фестиваля получили подарки и путевки в творческий лагерь GALAXY CAMP. Его Ассоциация Child.ua организует для творческих детей и подростков, чтобы раскрыть их через творчество и искусство и помочь им реализовать себя.

«Научить детей верить в себя, рассчитывать на собственные силы, стремиться к победам, не останавливаться и идти вперед – главные задачи, которые мы ставим перед собой. Я уверена, что фестиваль «Навстречу мечте» даст толчок этим детям до большого и профессионального будущего», – отметила Евгения Тимошенко.

Напомним, накануне Пасхальных праздников Ассоциация Child.ua организовала специальный киносеанс для детей с аутизмом.

Справка:

Фестиваль «Навстречу Мечте» проходит с 2007 года. Он призван предоставить возможности для творческого развития детям с нелегкой судьбой. Организатором фестиваля является Ассоциация международных и всеукраинских общественных организаций Child.ua во главе с Евгенией Тимошенко. Ежегодно CHILD.UA проводит около 30 благотворительных мероприятий и помогает 3000 детей. Организация занимается социализацией и психологической реабилитацией детей, оказывает благотворительную помощь, помогает им культурно и творчески развиваться.

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