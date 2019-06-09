Из Антарктики в Африку переправят айсберг, чтобы напоить 4 миллиона человек

Южноафриканский морской спасатель Николас Слоун планирует отбуксировать айсберг из Антарктики в Южную Африку. Благодаря этому он надеется обеспечить водой 4 млн жителей Кейптауна, которые страдают от засухи.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает lenta.ru.

За свою профессиональную жизнь Николасу приходилось пережить две аварии на вертолете, провести тысячи часов на борту судов, которые горят, тонут, распадаются и пропускают нефть или химикаты в океан. Но однажды ему не удалось принять ванну дома в Кейптауне.Из-за трехлетней засухи город рисковал стать одним из первых в мире, в котором могла бы полностью закончиться муниципальная вода. На человека выделялось всего 50 литров в день на все нужды. Это вызвало упадок сельского хозяйства: фермеры уничтожали скот, поскольку не могли его напоить. Благодаря осадкам за год ситуация улучшилась, объем воды на человека вырос до 70 литров, но этого все еще мало.

Том Слоун начал думать над решением проблемы. Он планирует отбуксировать в Южную Африку огромный антарктический айсберг и превратить его в муниципальную воду.

«Чтобы сделать операцию экономически целесообразной, айсберг должен быть большим. В идеале, 1000 метров в длину, 500 – в ширину и двести пятьдесят в глубину. Весить айсберг должен около 125 млн тонн. Он обеспечил бы около 20% потребностей Кейптауна в воде в течение года», – говорит Слоун.

Николас уже собрал команду гляциологов, океанографов и инженеров. Он также нашел финансирование для проекта, ожидаемая стоимость которого составляет более $ 200 млн. Слоуну осталось только заключить соглашение с ЮАР о приобретении воды Антарктики, чтобы закрыть все формальности.

Его команда смогла бы арендовать необходимые судна и подготовить все материалы в течение шести месяцев, а миссия должна состояться в ноябре или декабре, когда климат Антарктики менее жестокий.

По данным ВОЗ, сегодня более 2,1 млрд людей в мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде. При этом обессоливание не является удачным решением, поскольку оно дорогостоящее, энергоемкое, а отходы в виде рассола, который откачивают обратно в океан, содержащие вредные вещества, включая медь и хлор) и много соли – это вредно и морским обитателям.

Тем временем более 100 тыс. антарктических айсбергов ежегодно тают в океане. По некоторым расчетам, они содержат больше пресной воды, чем потребляется ежегодно. Николас Слоун уверен, что в течение 30 лет буксировка айсбергов станет обычной практикой.

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