Юрий Луценко не будет принимать участие в парламентских выборах, – жена
Генеральный прокурор Юрий Луценко не будет принимать участие в парламентских выборах.
Об этом Общественному сообщила его жена, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко.
«Как действующий генеральный прокурор он не имеет права. Ему это прямо запрещает закон», – сказала Луценко.
Ранее Луценко анонсировал, что планирует принять участие в парламентской кампании.
Зато сама Ирина Луценко на выборы идет – будет баллотироваться в парламент по списку партии «Европейская солидарность», однако под каким именно номером, она не уточнила.
«Это мой первый партийный билет. Я не вступала в партии еще со времени, когда завершила работу в комсомольской организации», – сказала Луценко.
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