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Новости » Политика 9 июня, 2019, 16:21
Юрий Луценко не будет принимать участие в парламентских выборах, – жена

Генеральный прокурор Юрий Луценко не будет принимать участие в парламентских выборах.

Об этом Общественному сообщила его жена, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко.

«Как действующий генеральный прокурор он не имеет права. Ему это прямо запрещает закон», – сказала Луценко.

Ранее Луценко анонсировал, что планирует принять участие в парламентской кампании.

Зато сама Ирина Луценко на выборы идет – будет баллотироваться в парламент по списку партии «Европейская солидарность», однако под каким именно номером, она не уточнила.

«Это мой первый партийный билет. Я не вступала в партии еще со времени, когда завершила работу в комсомольской организации», – сказала Луценко.

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Юрий Луценкопарламентские выборыновости Украиныновости политики
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2019-06-09 17:41 :33