Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал 12-кратным победителем Roland Garros

Победой второй «ракетки» мира испанца Рафаэля Надаля завершился в Париже 118-й Открытый чемпионат Франции по теннису – Roland Garros-2019, общий призовой фонд которого составляет €42,66 млн.

Решающий поединок в мужском одиночном разряде второго в сезоне турнира серии Grand Slam сегодня, 9 июня, Рафаэль Надаль, как и в прошлом году, выиграл у австрийца Доминика Тима.

Как сообщает ukrinform.ua на этот раз Рафа обыграл Доминика в четырех сетах со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Финальное противостояние длилось три часа.

Рафаэль Надаль во второй раз подряд защитил титул, одержав на Ролан Гаррос 12-ю победу в карьере (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019 гг.).

Добавим, что всего на счету Рафаэля Надаля 19 выигранных турниров серии Grand Slam.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.