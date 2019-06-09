live
Aнонси
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 11.06.19
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 11.06.19
11 июня, вторник
Олексій Гриценко, лідер Автомайдану у хард-ток-шоу Drozdov, 11.06.2019 о 23:00
Олексій Гриценко, лідер Автомайдану у хард-ток-шоу Drozdov, 11.06.2019 о 23:00
11 июня, вторник
Марічка Марчик, вокалістка гурту «Balaklava Blues» у програмі «Перші Другі» 12.06.19 о 22:30
Марічка Марчик, вокалістка гурту «Balaklava Blues» у програмі «Перші Другі» 12.06.19 о 22:30
12 июня, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Спорт 9 июня, 2019, 21:40
Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал 12-кратным победителем Roland Garros

Победой второй «ракетки» мира испанца Рафаэля Надаля завершился в Париже 118-й Открытый чемпионат Франции по теннису – Roland Garros-2019, общий призовой фонд которого составляет €42,66 млн.

Решающий поединок в мужском одиночном разряде второго в сезоне турнира серии Grand Slam сегодня, 9 июня, Рафаэль Надаль, как и в прошлом году, выиграл у австрийца Доминика Тима.

Как сообщает ukrinform.ua на этот раз Рафа обыграл Доминика в четырех сетах со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Финальное противостояние длилось три часа.

Рафаэль Надаль во второй раз подряд защитил титул, одержав на Ролан Гаррос 12-ю победу в карьере (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019 гг.).

Добавим, что всего на счету Рафаэля Надаля 19 выигранных турниров серии Grand Slam.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Теннис Grand SlamТеннис Рейтинг АТРТеннис АТРновости спортатеннис Roland Garros-2019
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-09 23:43 :41