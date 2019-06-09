Во Львове начала действовать выездная приемная для оказания правовой помощи участникам АТО

Во Львове, на базе Военно-медицинского клинического центра Западного региона (ул. Лычаковская, 26) заработала выездная общественная приемная для участников АТО и ООС.

Как сообщает корреспондент сайта 032.ua, бойцы, которые лечатся в военном госпитале, а также работники учреждения теперь смогут получить бесплатную первичную правовую помощь.

Проект реализуется при поддержке Главного территориального управления юстиции во Львовской области.

Чтобы воспользоваться бесплатной консультацией, достаточно будет записаться в специальный журнал на прием, изложить содержание вопроса и получить профессиональную юридическую помощь.

По словам главного юстициара Львовщины Николая Станищука, у бойцов возникают самые разнообразные вопросы после возвращения с войны – от семейного права и до получения льгот для Участников боевых действий.

В рамках проекта для бойцов также разработали книжечку-памятку, где можно найти ответы на основные юридические вопросы, которые могут их интересовать. Во Львовском военном госпитале она будет находиться у начальника юридической службы.

По состоянию на сейчас, на лечении во Львове находится около 600 военнослужащих. В палатах для них разместят информационную памятку о работе выездной приемной, которая будет работать не менее двух дней в неделю.

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