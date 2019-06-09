Выборы в Казахстане: Задержаны уже около 500 участников протеста

Около 500 демонстрантов задержаны в Казахстане, где проходят демонстрации против заведомо известных результатов выборов президента страны.

Об этом сообщает DW.

«На акциях протеста в день внеочередных выборов президента Казахстана в воскресенье, 9 июня, задержаны около 500 человек. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра внутренних дел страны Марат Кожаев», – пишет издание.

Перед этим была информация о задержании правоохранителями 100 человек.

Как сообщалось, в двух городах в несогласованных митингах против заранее решенных результатов голосования принимают участие несколько сотен человек. Участники акций скандировали «Бойкот!» и «Свобода!»

Связь в Алматы и Нур-Султане работает с перебоями, в столице Казахстана движение по проспектам Республики и Абая перекрыто.

В марте президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который руководил страной почти 30 лет, заявил о своей отставке. Исполняющим обязанности президента стал председатель сената страны Касым-Жомарт Токаев.

На внеочередных выборах главы государства баллотируются семь кандидатов: Токаев, а также депутаты Дания Еспаева и Жамбыл Ахметбеков, оппозиционный политик Амиржан Косанов, представитель профсоюзов Амангельды Таспихов, писатель Садибек Тугел и представитель агросектора Толеутай Рахимбеков. Если ни один из них не наберет более 50 процентов голосов, будет назначен второй тур. В нем примут участие два кандидата, набравшие больше всего голосов.

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