В Испании авария в парке развлечений, 28 пострадавших

Почти три десятка человек пострадали в результате аварии в парке развлечений близ испанского города Севилья, на юге страны.

Об этом сообщает британское издание Evening Standart, передает Укринформ.

«Всего 28 посетителей получили травмы после того, как вращающийся диск аттракциона распался на части», – сообщает издание.

Девять из пострадавших были доставлены в больницу, сообщил городской совет Севильи.

Видео с места происшествия разместил телеканал Sky News.

Причины инцидента пока не выяснены, ведется расследование.

Местное руководство сообщило, что аттракцион ранее прошел проверку на безопасность.

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