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Новости » Мир 9 июня, 2019, 12:41
В Варшаве горел 130-метровый небоскреб

В Варшаве 7 июня загорелся недостроенный небоскреб The Warsaw Hub высотой 130 метров.

Об этом сообщает Nowa Warszawa.

Возгорание произошло на последнем, 25-м этаже здания. 130 спасателей работали до 5 утра 8 июня, чтобы локализовать огонь.

Отмечается, что большого ущерба пожар не нанес. К счастью никто не пострадал. Инвесторы сообщили, что строительство небоскреба вскоре продолжится.

Сейчас идет точный подсчет убытков и выявление причин возгорания.
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пожарновости мираВаршава
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