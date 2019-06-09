В Совете Европы призвали главу МВД России лично разобраться в деле журналиста Голунова

Генсекретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал главу МВД России Владимира Колокольцева лично разобраться в ситуации с задержанием корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и действиями правоохранителей.

Об этом сообщает Meduza.

«Я очень обеспокоен и расстроен сообщениями, которые поступают из Москвы о том, что журналист-расследователь Иван Голунов был подвергнут насилию и избит сотрудниками полиции, находясь под стражей в отделении. Более того, тот факт, что обвинения против Голунова, по его словам, были сфабрикованы, вызывает еще большее подозрение в нынешней ситуации», – цитирует издание заявление Ягланда на сайте Совета Европы.

Ягланд напомнил, что насилие со стороны полиции в ходе следственных действий запрещено Европейской конвенцией по правам человека, участником которой является Россия.

Ягланд также призвал уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову ознакомиться с обстоятельствами задержания Голунова. На сайте омбудсмена Москалькова 9 июня уже сообщила, что «с вниманием восприняла заявление Генерального Секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда... и держит дело Голунова на особом контроле».

Как сообщалось, журналист Иван Голунов был задержан днем 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. В отделении полиции его избивали, не давали связаться с близкими и воспользоваться услугами адвоката. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили сотрудники полиции.

Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы отправил спецкора «Медузы» под домашний арест сроком на два месяца. В ходе заседания Голунов заявил, что связывает уголовное дело со своими расследованиями о похоронном бизнесе, доходы от которого поступают высокопоставленным силовикам.

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