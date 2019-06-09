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Новости » Политика 9 июня, 2019, 11:37
В штабе Порошенко назвали основные причины поражения на президентских выборах

Первой причиной поражения экс-президента Петра Порошенко на выборах стало отсутствие коммуникации через соцсети и телевидение.

Об этом заявил глава избирательного штаба «Европейской солидарности» Сергей Березенко, сообщает Эспрессо.

Березенко заявил, что первой причиной поражения стало отсутствие необходимой коммуникации с избирателями через телевидение и социальные сети.

«Мы считали, что страна поделится на условно проукраинских государственников, и на тех, кто хотел бы жить сыто, спокойно, пусть даже в тяжелом мире с Россией. И что первых будет больше, в пропорции примерно 60/40. А оказалось, что появление Зеленского сформировало совсем другой запрос, разделив страну на тех, кто за новое, абсолютно новое, против старого», – отметил он.

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Глава избирательного штаба партии подчеркнул, что все политические деятели были записаны в старый блок, а в новом поле оставался только Владимир Зеленский.

«Все действующие политики остались позади Порошенко по результатам первого тура выборов. Но, увы, этого было мало, чтобы победить несистемного Зеленского во втором туре», – добавил Березенко.

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Петр ПорошенкоСергей Березенконовости Украиныновости политикипоражение
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