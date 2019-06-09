В реку Рось вылились инсектициды, в Белой Церкви готовятся противодействовать экологической катастрофе

В селе Збарживка Погребищенского района Винницкой области автомобиль с инсектицидами перевернулся в приток реки Рось, в результате чего может быть загрязнена река.

Об этом сообщает в воскресенье Белоцерковская районная государственная администрация.

«В селе Збарживка Погребищенского района Винницкой области произошла авария. Во время транспортировки 1 тонны инсектицида «Нурал B» автомобиль перевернулся в приток реки Рось. На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов! Через 10-12 часов инсектицид достигнет Белоцерковщины!», – говорится в сообщении.

Отмечается, что специальные службы делают замеры воды и локализуют возможную зону поражения.

«Обращаемся ко всем жителям с сообщением о запрете вылова рыбы, купания и выпаса скота в акватории реки Рось. Также, 9 июня в 23-00 будет отключено водоснабжение», – сообщили в Белоцерковской РГА.

Как сообщает Региональный офис водных ресурсов реки Рось, в ночь на воскресенье, в результате ДТП, автомобиль «Мерседес Спринтер», который перевозил инсектицид «Нурел Д», перевернулся на берегу пруда на притоке р. Рось в с. Збарживка Погребищенского района Винницкой области.

«Невыясненное количество инсектицида попала в приток р. Рось, на расстоянии около 5,4 км до устья. В настоящее время проводятся работы органами ГСЧС по изъятию из водного объекта контейнеров с данным препаратом», – говорится в сообщении.

РОВР реки Рось отмечает, что известил органы ГСЧС, органы местного самоуправления, водоканалы, которые могут попасть в зону возможного загрязнения.

«Просим граждан воздержаться (временно) от общего водопользования русловыми водными объектами на р. Рось (купание, плавание на лодках, любительское и спортивное рыболовство, водопой животных, забор воды из водных объектов без применения сооружений или технических устройств)», – говорится в сообщении.

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