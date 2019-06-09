В Польше столкнулись и загорелись семь автомобилей, шесть погибших

В районе города Щецин на северо-западе Польши на автомагистрали A6 столкнулись семь автомобилей и вспыхнул пожар.
В результате аварии погибли шесть человек, 16 пострадали, передает Укринформ.
Как сообщается, ДТП произошло после 14 часов (по киевскому времени). С грузовиком столкнулись шесть легковых автомобилей. В результате несколько автомобилей загорелись.
После тушения огня спасатели на месте ДТП обнаружили шестерых погибших.
Из 16-ти пострадавших четверо попали в больницы, при этом один человек находится в тяжелом состоянии.
По информации местных спасателей, пока нет информации, что среди погибших есть дети.
Дорога в районе столкновения полностью заблокирована.
Причины ДТП устанавливает местная прокуратура.
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