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Новости » Мир 9 июня, 2019, 20:49
В Польше столкнулись и загорелись семь автомобилей, шесть погибших

В районе города Щецин на северо-западе Польши на автомагистрали A6 столкнулись семь автомобилей и вспыхнул пожар.

В результате аварии погибли шесть человек, 16 пострадали, передает Укринформ.

Как сообщается, ДТП произошло после 14 часов (по киевскому времени). С грузовиком столкнулись шесть легковых автомобилей. В результате несколько автомобилей загорелись.

После тушения огня спасатели на месте ДТП обнаружили шестерых погибших.

Из 16-ти пострадавших четверо попали в больницы, при этом один человек находится в тяжелом состоянии.

По информации местных спасателей, пока нет информации, что среди погибших есть дети.

Дорога в районе столкновения полностью заблокирована.

Причины ДТП устанавливает местная прокуратура.

 

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2019-06-09 20:52 :28