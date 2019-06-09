В Молдове назначили исполняющего обязанности президента

Конституционный суд Молдовы назначил заместителя председателя Демократической партии Молдовы Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента из-за отказа действующего главы государства подписать указ о роспуске парламента и о назначении даты досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает Укринформ.

«Аргументом, который оправдывает временную должность президента Республики Молдова в процедуре роспуска парламента, является намеренный отказ президента выполнить свое конституционное обязательство обратиться в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента, с последующим изданием указа о роспуске парламента и о назначении даты досрочных парламентских выборов, что, согласно статье 91 Конституции, является временной невозможностью использовать свои полномочия в отношении этого», – говорится в решении инстанции.

Двумя днями ранее Конституционный суд вынес вердикт о том, что полномочия нынешнего парламента закончились в полночь, 7 июня, обязав президента подписать указ о роспуске законодательного органа. Президент Додон, однако, отказался подписать указ.

Тем временем, в субботу, 8 июня, в парламенте Молдавии сообщили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока ACUM (под соглашением подписались 60 депутатов). Всего в парламенте Молдовы 101 депутат.

В заседании парламента не принимали участия представители Демократической партии, партии «Шора» и три независимых кандидата. Демократы заявили, что заседание парламента, согласно решению Конституционного суда, нелегитимно.

На заседании был избран спикер парламента – председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду. Правительство приняло присягу.

Депутаты от коалиции приняли также Декларацию о признании Молдовы «захваченным государством», уволили с должностей главу Службы информации и безопасности и руководителя Национального центра по борьбе с коррупцией.

В тот же день Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикт о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду – премьер-министром.

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