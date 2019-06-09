В Мариуполе изъяли рекордную для города партию наркотиков

На Донетчине полиция Мариуполя задержала двух мужчин, у которых была обнаружена партия наркотиков, стоимостью свыше одного миллиона гривень.

31-летний и 34-летний мужчины приехали в город, чтобы продавать метадон и метамфетамин. Подозреваемых задержали во время контрольной закупки. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения, – передает Сегодня.

В ходе задержания было изъято рекордное для Мариуполя количество наркотиков: 300 граммов метадона и около 500 граммов метамфетамина. Задержанным сообщили о подозрении по статье «незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических веществ».

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