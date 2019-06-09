В Казахстане отказали в аккредитации на президентские выборы журналистам Радио Свобода

В Казахстане отказали в аккредитации семи журналистам Радио Свободная Европа – Радио Свобода из Чехии, России и Кыргызстана, прибывшим освещать внеочередные президентские выборы, назначенные на 9 июня.

Спикер Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщил об этом Радио Свобода, не предоставив никаких объяснений.

Он предупредил, что журналисты, которые уже прибыли в Казахстан, не имеют права осуществлять в день выборов никакой журналистской деятельности.

Решение не касается журналистов Радио Азаттык, Казахской службы Радио Свобода, которые работают в Казахстане.

Радио Свободная Европа – Радио Свобода подали заявления и документы на аккредитацию семи журналистов Кыргызской и Таджикской служб, а также проекта Радио Свобода с участием «Голоса Америки» «Настоящее время», которые планировали освещать выборы в Казахстане, еще 23 апреля.

Ранее МИД Казахстана уже отказало в аккредитации еще шести журналистам Радио Свобода из Праги, Москвы и Киева, которые планировали освещать ход голосования в казахстанских посольствах в этих городах. Тогда в министерстве заявили, что их документы, поданные 3 июня, поступили на несколько часов позже последнего срока.

Как заявила исполняющая обязанности президента Радио Свободная Европа – Радио Свобода Дейзи Синделар, «выборы в Казахстане имеют огромное новостное значение для аудитории РСЕ – РС во всей Центральной Азии и за ее пределами». По ее словам, «этот шаг властей Казахстана с целью закрыть рот нашим журналистам накануне выборов вызывает глубокое сожаление – это ужасный сигнал о ее отношении к свободной прессе».

Казахстан проводит внеочередные президентские выборы после отставки 19 марта предыдущего президента Нурсултана Назарбаева, который неизменно пробыл во главе страны почти 30 лет. Хотя новым президентом автоматически, без выборов стал на время до очередных выборов, которые должны состояться в 2019 году, фактический выдвиженец Назарбаева, спикер Сената (верхней палаты парламента) Касым-Жомарт Токаев, было решено провести новые выборы досрочно, чтобы обеспечить надежную передачу власти. На этих выборах, как считают, Токаев не будет иметь реальной конкуренции.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.