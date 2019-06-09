В Гааге начинаются слушания по иску Украины относительно нарушения Россией морского права

Постоянная палата третейского суда в Гааге с 10 по 14 июня проведет слушания относительно предварительных возражений РФ по иску Украины относительно нарушения права прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, относительно спора между Украиной и РФ касательно прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу суда.

Слушания вступительного заявления РФ назначено на понедельник, 10 июня, на 10 утра по местному времени. На следующий день, тоже в 10:00, будет выступать Украина.

Второй раунд начинается 13 июня, будет выступать Россия. На следующий день, 14 июня – Украина. Слушания продлятся до вечера. Будут транслировать вживую только первые 30 минут.

«В понедельник услышим уже другое дело. По предложению РФ открытой будет только часть, которая касается именно выступлений агентов. По моему мнению, Россия не очень хочет, чтобы ее услышали. Особенно внутри России», – сказала заместитель министра иностранных дел, Агент Украины в деле Украина против Российской Федерации Елена Зеркаль.

Постоянная палата третейского суда (ППТС) находится в том же здании Дворца мира, что и Международный суд ООН, в котором в пятницу, 7 июня, закончились слушания по иску Украины против России.

Возглавляет украинскую делегацию в суде заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, Агент Украины Елена Зеркаль.

В состав делегации также вошли посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов, заместитель директора Департамента – начальник отдела Департамента международного права МИД Оксана Золотарева, заместитель директора Департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта – начальник отдела экономической, инновационной и инвестиционной политики в отрасли морского и речного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Иван Иванчик, первый заместитель генерального директора Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (по согласию) Андрей Кондратов, заместитель директора Департамента – начальник отдела организации юридического обеспечения административно-хозяйственной деятельности Департамента юридического обеспечения Администрации Госпогранслужбы Сергей Лопатюк, генеральный директор Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (по согласию) Светлана Нежнова, первый заместитель начальника Регионального управления – начальник штаба Регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Украины Владислав Смирнов.

Украине будут помогать юристы Марни Чик и Джонатан Гимблет, а также известные профессора Жан-Марк Тювенин и Альфред Соунс.

14 сентября 2016 года Украина инициировала отдельное производство против РФ относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву и просит суд в Гааге подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

В мае 2017-го состоялось первое процедурное заседание Трибунала по конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против РФ. Меморандум, то есть пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе был подан в Постоянную палату третейского суда в Гааге 19 февраля 2018 года. Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этой институции рассматривать иск Украины против РФ.

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