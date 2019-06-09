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Новости » Львов 9 июня, 2019, 19:28
В ДТП на Львовщине с участием нескольких автомобилей пострадали 16 человек

В результате ДТП на Львовщине с участием нескольких автомобилей травмы получили 16 человек.

Об этом 9 июня сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

По данным полиции, авария произошла 8 июня около 18:00 на автодороге Львов–Тернополь на Объездной дороге в Золочеве.

Предварительно, произошло столкновение грузовика «ГАЗ» с микроавтобусом «Мерседес Бенц»: бочка, которую перевозил водитель «ГАЗа», выпала и повредила автомобили «Шевроле Каптива» и «Хонда СРВ», после этого грузовик столкнулся с автомобилем «Опель Комбо».

«В результате ДТП телесные повреждения получили водители «Мерседеса» и «Опеля», а также 12 пассажиров микроавтобуса в возрасте 38-67 лет, жители Киевской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Харьковской областей и Тернополя. Также травмы получили пассажир «Опеля», 47-летний житель Хмельницкой области, и пассажир «ГАЗа», 48-летний житель Буского района», – сообщили в полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством).

 

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2019-06-09 20:53 :51