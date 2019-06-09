В Балтийском море сегодня стартовали масштабные учения НАТО

В Балтийском море сегодня, 9 июня, стартовали масштабные военно-морские учения стран НАТО.

Об этом сообщает Эхо Москвы.

В учениях BALTOPS примут участие 18 стран-членов НАТО. В их числе Германия, Дания, Франция, Нидерланды, страны Прибалтики. Принимающая сторона - Польша.

Как отмечается, в маневрах задействуют около 12 тысяч военных, около сорока боевых кораблей и столько же самолетов и вертолетов.

Также сообщается, что военные проведут десантные операции, отработают действия по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника.

Крупнейшие учения в акватории Балтийского моря проведут 47 раз. В акватории Балтийского моря дежурят береговые ракетные комплексы Бал и Бастион, воздушное пространство в этом районе патрулируют самолеты морской авиации Балтфлота.

Отмечается, что это не первые учения стран НАТО в Прибалтике. Маневры Baltops продлятся до 21 июня.

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