Украина осуждает проведение парламентских выборов на оккупированной территории Грузии

МИД Украины осуждает проведение и не признает результатов парламентских выборов, которые состоялись 9 июня на территории Цхинвальского региона Грузии, который оккупирован Российской Федерацией.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
«Украина рассматривает этот шаг как очередную попытку России и ее оккупационного режима легитимизировать ситуацию, сложившуюся на этой оккупированной территории Грузии, в том числе в результате «этнических чисток» и многочисленных других систематических грубых нарушений прав человека», – говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и мирные попытки грузинского правительства, в том числе инициативу «Шаг к лучшему будущему», примирить грузин и осетин.
Территория Цхинвальского региона и Абхазии официально объявлена в Грузии оккупированной после военных действий между Россией и Грузией в августе 2008 года, завершившихся признанием Москвой самопровозглашенных государств Абхазии и Южной Осетии.