«Удар» Кличко выдвинет кандидатов только в мажоритарных избирательных округах.

Партия «Удар» на досрочных парламентских выборах выдвинет своих кандидатов только в мажоритарных избирательных округах. По списку политическая сила не будет выдвигать кандидатов.

Такое решение принял съезд партии.

«Много политических сил идут на эти выборы. Мы понимаем, насколько сложными они будут. И прежде всего – для украинских избирателей. Очень важно, чтобы люди руководствовались не эмоциями, не красивыми лозунгами, а прагматическим выбором тех, кто идет в парламент работать на Украину», – отметил Кличко.

«Важно, чтобы голоса за демократические силы, которые будут предлагать реальный план изменений и преобразований, не были рассеяны. Чтобы не произошло реванша тех сил, против которых мы боролись на Майдане. Поэтому на эти досрочные выборы от «Удара» пойдут мажоритарщики, которые готовы эффективно работать на округах, отчитываться перед людьми и воплощать запросы своих избирателей», – добавил он.

Кличко отметил, что провел много переговоров об объединении усилий с различными демократическими силами. «К сожалению, в силу ряда причин, такого крупного объединения не произошло. Хотя, отмечу, я своим собственным амбициям никогда предпочтения не оказывал. И продемонстрировал это и в 2014 году, и теперь», – сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что «Удар» будет кардинально обновлять партию, преодолеет сложные вызовы, которые возникли в нынешней ситуации, и в дальнейшем будет воплощать те программные принципы, с которыми всегда шел к людям.

«Я же, как и заявлял ранее, остаюсь работать в Киеве. У меня, как у мэра столицы, еще много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать, – отметил Кличко. – И, да, я понимаю насколько ожесточенной будет борьба, в частности в столице. Уже развернута грязная кампания против меня, льется ложь и манипуляции. Но скажу одно: я делаю все открыто, искренне и много работаю над тем, чтобы Киев менялся и становился более комфортным и привлекательным, – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, Михеил Саакашвили заявил, что не будет возглавлять партию Удар Виталия Кличко.

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